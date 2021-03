Öl als Preistreiber: Inflation auf 2% gestiegen

Ölpreis-Effekt beschäftigt auch Deutschland

Das Thema steigender Inflationsraten aufgrund des Ölpreis-Effekts wird auch international intensiv diskutiert. In Deutschland zum Beispiel dürfte die Teuerungsrate im März auf 1,7 Prozent gestiegen sein, den höchsten Stand seit Februar 2020, hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitgeteilt. Experten verwiesen dazu auf den Ölpreis als vorübergehende Erklärung. In den Sommermonaten jedoch werde „der Spuk dann großteils vorbei“ sein, meinte etwa Ökonom Thomas Gitzel von der deutschen VP Bank.