Wohnungsbetrüger kassierte über 600.000 Euro ab

In einem Wohnhaus in Erdberg führt uns Maximilian Hegenbart in ein Dachgeschoß-Appartement. Seit fünf Jahren betreibt der 25-Jährige „The Barts Apartments“. Er vermietet Ferienwohnungen. So auch an Nikola B. „Er gab sich als Multi-Unternehmer und Chef einer Personalvermittlung aus“ und habe im Februar dienstlich eine Wohnung angemietet, erzählt Hegenbart. So kam B. an Hegenbarts Handynummer. Nach einigen Monaten Miete und korrekter Bezahlung kontaktierte B. ihn erneut. Er suche Unterkünfte für Kurzzeitpersonal und wolle gleich fünf Appartements dafür anmieten. Das klang nach einem guten Geschäft. „Wir schlossen Verträge für jeweils sechs Monate ab“, so Hegenbart. Nikola B. stellte Passkopie und Bankauszug zur Verfügung, man telefonierte täglich. Hegenbart schöpfte anfangs keinen Verdacht. Geld kam aber nie an. So war nach einer Woche klar, dass es sich hier um Betrug handelte.