Polizei stoppt Wiener Taxilenker auf Schleppertour

Baby über Grenze geschmuggelt

Festnahmen erfolgten zuletzt am Wochenende. Nach dem Hinweis eines Zeugen hielten Beamte der Polizeiinspektion Lockenhaus auf einem Güterweg zwischen Klostermarienberg und Mannersdorf an der Rabnitz einen Taxilenker aus Wien an. In seinem silbernen Skoda Superb saß ein syrisches Paar mit einem 18 Monate alten Kind. Die Familie bat um Asyl. Der Schlepper (30) gestand, bereits zwei Tage zuvor illegale Grenzgänger von Lutzmannsburg in die Bundeshauptstadt chauffiert zu haben. So wie beim aktuellen Auftrag per Mobiltelefon und in englischer Sprache habe der Fuhrlohn 250 Euro ausgemacht, gab der Beschuldigte zu Protokoll.