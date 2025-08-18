84.000 Besucher kamen aufs 56. Golser Volksfest

Das 56. Volksfest ist seit Sonntagabend Geschichte. Wie immer lud Bürgermeister Kilian Brandstätter um Mitternacht zum nächsten Fest. Das wird von 7. bis 16. August 2026 stattfinden.
Die zehn Festtage waren – trotz großer Hitze – gut besucht. Auch die Standbeine – Volksfest, Weinkost & Kulinarik, Wirtschaftsmesse und Musik – funktionierten wie immer bestens. Der Kultursommer musste heuer wegen Umbaus der Mittelschule pausieren, wird im kommenden Jahr aber wieder fixer Bestandteil des Festes sein.
Das Golser Volksfest ist ein unverzichtbarer Bestandteil des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens im Burgenland. „Die Wirtschaftsmesse präsentierte mit mehr als 100 Ausstellern eine beeindruckende Vielfalt und lockte zahlreiche Besucher auf das Messegelände“, so Amtsleiter und Volksfest-Organisator Dieter Horvath. Ein großer Pluspunkt war auch, dass unter der Woche der Eintritt zwischen 16 und 18 Uhr nur die Hälfte des regulären Eintrittspreises ausgemacht hat.
Statt der Bühne des Kultursommers gab es heuer die Messebühne, die gut angenommen worden ist. Großen Anklang fand außerdem das Messecafé. Konzerte, Kulinarik gepaart mit den Weinen der Spitzenwinzer und Vergnügungspark lockten auch heuer erwartungsgemäß die Massen. Und auch, wenn im Vorjahr 6000 Besucher mehr aufs Volksfestgelände gekommen waren, ist man in Gols mehr als zufrieden.
„Auch wenn heuer weniger Gäste da waren als 2024, hat sich gezeigt, dass die neuen Akzente sehr gut angekommen sind. Der Thementag Blech und Wein war ein großes Treffen der burgenländischen Blasmusik in Gols und ein voller Erfolg. Daran wollen wir anknüpfen, im kommenden Jahr weitere Thementage planen und diesen Weg konsequent weiterverfolgen“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter.
Wendi sagte nach 30 Jahren ganz laut „Servus“
Emotional wurde es am letzten Volksfest-Sonntag. Denn nach drei Jahrzehnten spielte Wendi’s Böhmische Blasmusik heuer zum letzten Mal den traditionellen Abschluss.
Werner Wendelin wird im Oktober noch ein Abschiedskonzert in der Vila Vita anleiten. Dann ist für ihn Schluss und er geht in den verdienten Ruhestand. In Gols sagte man herzlich „Danke“ und freut sich trotz allem Abschiedsschmerzes auf das Volksfest 2026.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.