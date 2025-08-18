84.000 Besucher kamen aufs 56. Golser Volksfest

Statt der Bühne des Kultursommers gab es heuer die Messebühne, die gut angenommen worden ist. Großen Anklang fand außerdem das Messecafé. Konzerte, Kulinarik gepaart mit den Weinen der Spitzenwinzer und Vergnügungspark lockten auch heuer erwartungsgemäß die Massen. Und auch, wenn im Vorjahr 6000 Besucher mehr aufs Volksfestgelände gekommen waren, ist man in Gols mehr als zufrieden.