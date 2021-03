Kuriose Ausschreibung: JKU sucht Zirkusdirektor

Tatsächlich, der 40-Stunden-Job mit ab 3230 € Bruttolohn wurde gerade ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis 16. April. Es geht um den „Zirkus des Wissens“, einen Ort niederschwelliger Wissens- und Wissenschaftsvermittlung, in dem Kinder entdecken und staunen dürfen. Rekor Meinhard Lukas rechnet angesichts der Corona-Krise in der Kulturszene, nicht nur in OÖ, mit vielen Bewerbungen.