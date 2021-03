Wenig überraschend hat das übliche Totschlagargument à la "Bringt genau gar nichts, dann verlegt halt eine andere Firma den Rasen" nicht lange auf sich warten lassen. Natürlich, bevor die Weltmeisterschaft zum Beach Soccer Event verkommt, wird sich bestimmt ein Gärtnereifachbetrieb finden, der in der weitgehend vegetationslosen Kalkstein-Wüste die botanische Auslegeware in die Arenen zimmert. Und OK und FIFA sollten sich nicht scheuen, hier pragmatische interne Lösungen ins Kalkül zu ziehen, denn so manche Depesche, darunter das in Rosenheim verlegte Oberbayerische Volksblatt, gingen schon vor Jahren konform in der Einschätzung, man habe mit Infantino als Blatter-Nachfolger den Bock zum Gärtner gemacht. Damit spricht sehr viel für eine Auftragsvergabe an die Gärtnerei "Vivaio Infantino S.p.A.". Also, Entwarnung, alles wird gut.