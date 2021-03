Aktivisten bei Protestaktion mit Jauche beworfen

Am Samstag fand am Unteren Kirchplatz in Villach eine Protestaktion zum Thema „Wir für Moria“ statt. Bereits am Nachmittag versammelten sich rund 80 Teilnehmer, um auf eine menschenwürdige Asylpolitik sowie die Einhaltung der Menschenrechte aufmerksam zu machen.