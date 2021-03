Studie macht EU für Elend in Moria verantwortlich

„Die Politik der Auslagerung reicht zurück zu den Ursprüngen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“, so der Politikwissenschaftler und Jurist Maximilian Pichl, der die Studie im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Medico International durchführte. Er geht mit der Flüchtlingspolitik der EU hart ins Gericht: „Die Erzählung, dass es sich bei den Zuständen auf Moria um eine humanitäre Katastrophe handelt, ist irreführend.“ Denn diese Bezeichnung verdecke, dass Zustände in Flüchtlingslagern wie Moria „Ergebnis politischer Entscheidungen sind“, so Pichl.