Hirschbühl will wieder zurück in die Top-10

Diese Saison hat Hirschbühl abgehakt. „Nachdem ich mir Ende Februar beim Europacup in Oberjoch das Kreuzband im rechten Knie beleidigt habe und die Ärzte mir eigentlich schon für Kranjska Gora und Lenzerheide von einem Start abgeraten haben, werde ich jetzt eine Pause einlegen“, verrät er. Ab dem 6. April drückt Christian in Großgmain (S) wieder die Polizei-Schulbank, ehe ein Praxismonat wartet. Danach geht sein Fokus bereits in Richtung Olympia-Winter. Das Ziel: „Ich will wieder zurück in die Top-10.“