Mühlviertler Paar krachte mit Motorrad in Traktor

Ein Ehepaar (jeweils 54) aus Rohrbach wurde am Samstag bei einem Motorradausflug in Unterpremstätten (Bezirk Graz Umgebung) schwer verletzt. Die beiden wollten mit dem Bike gerade einen Traktor überholen, als der genau zu dem Zeitpunkt nach links einbog. Das Bike krachte mit voller Wucht in die Zugmaschine.