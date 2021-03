Vom Rauswurf zum neuen Lebensentwurf

Warum ist dieses Phänomen in Japan so weit verbreitet?

Den Ursprung findet man wohl in den strengen, hierarchischen Strukturen Japans. Eine sehr verschlossene Gesellschaft auf einer Insel. Der Vorteil daran ist vielleicht, dass das Virus nicht mit dem Auto kommen kann, aber die Vorgaben, wie man zu leben hat, sind sehr genau. Es besteht also ein gewisser Druck - und Versagensangst. Ein Ausbruch aus diesem System kann auch in Form eines Zurückziehens geschehen.