Grausame Kaninchenzucht nach Jahren gestoppt

Hunde dürfen behalten werden

70 ihrer rund 300 (!) Kaninchen sind bereits im Tierheim Freistadt gelandet. Tierschützer befürchten, dass die Mühlviertlerin vor Ostern noch Tiere verkaufen will. Oder an ihre Schäferhunde verfüttert. Mit der Kaninchenzucht ist es also bald vorbei, ihre Schäferhundezucht darf die Tierquälerin aber weiter betreiben und die Vierbeiner im Internet anbieten.