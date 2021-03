Stieftochter irrtümlich mit Pistole angeschossen

Gegen 20.45 Uhr läuteten Polizeibeamte in Vasoldsberg an der Türe des 45-Jährigen, weil sie ihn wegen eines Betrugsverdachts befragen wollten. Der Mann bekam es offenbar mit der Angst zu tun und nahm seine Waffe zur Hand. Beim unsachgemäßen Hantieren löste sich ein Schuss und traf das Mädchen am Oberschenkel. Die Beamten hörten den Knall, gleich darauf öffnete ihnen der Mann und erklärte, was passiert war. Die Polizei leistete Erste Hilfe, wenig später traf der Notarzt ein.