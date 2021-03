Phuket wird ab Juli für geimpfte Urlauber geöffnet

Thailand will so die angeschlagene Tourismusbranche wieder ankurbeln. „Lokale Unternehmen und Menschen haben während der zweiten Covid-19-Welle stark gelitten“, erklärte Vize-Premierminister Supattanapong Punmeechaow laut bangkokpost.com. Die Insel habe sich angeboten, als Modellregion zu dienen, um später auch andere Gebiete sicher für den Tourismus öffnen zu können. „Es gibt Flüge in die Provinz und Hotels, um Qualitätstouristen anzuziehen“, so Supattanapong.