15 Tage Einsamkeit als Ticket ins Paradies

Der Tagesablauf in der Quarantäne

Ich habe meine 15 Tage erstaunlich gut überstanden - faul sein liegt mir besser als gedacht. Meinen typischen Tagesablauf in der Quarantäne habe ich Ihnen bereits in meinem letzten Artikel geschildert. In den kommenden Wochen werde ich das Land bereisen. Die große Flut an Touristen steht noch aus, viele Restaurants, Bars und Geschäfte sind geschlossen, dafür sind die sonst überlaufenen Strände angenehm leer.