Corona! ÖSV zieht gesamtes Freeski-Team zurück

Das Weltcup-Finale der Ski-Freestyler in Silvaplana in der Schweiz wird am Freitag und Samstag ohne österreichische Teilnehmer über die Bühne gehen. Wie der ÖSV bekannt gab, wurde das gesamte Freeski-Team nach einem positiven Covid-19-Fall innerhalb der Mannschaft zurückgezogen.