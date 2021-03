Billigster Sommerreifen ist der zweitbeste im Test

Fazit

Mit 157 von insgesamt 190 Punkten erzielte der Reifen Nexen N’fera Sport SU2 die höchste Gesamtpunktzahl im Test und ist in Summe der beste der neun getesteten Sommerreifen im Jahr 2021. Nokian, Maxxis, Falken und der Michelin bilden das Mittelfeld. Auch die im Test schlechter platzierten Reifen von Continental, Laufenn, BF Goodrich und Goodyear erreichten noch die Bewertung „empfehlenswert“. Obwohl es den Null-Fehler-Pneu in diesem Test noch nicht gibt, so liegen doch alle Reifen in der Bewertung auf hohem Niveau eng beieinander. Der Gesamtsieger darf sich der Beste unter neun durchweg ordentlichen Sommerreifen 2021 des Tests nennen.