Foda: „Es muss wieder jeder an sein Limit gehen!“

Acht Länderspiele, sechs Siege, nur ein Umfaller - an die Bilanz im Herbst 2020 will Österreichs Team zum Start der WM-Quali heute in Glasgow anknüpfen. „Bislang haben wir unsere Ziele erreicht“, so Teamchef Foda, der aber in allen Mannschaftsteilen Säulen vorgeben muss. „Daher muss wieder jeder an sein Limit gehen.“