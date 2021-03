Kritik an Ost-Maßnahmen: „Einzige Pflanzerei“

Für FPÖ-Chef Norbert Hofer seien die Maßnahmen eine „große Enttäuschung und ein Schritt in die falsche Richtung“. Denn die Ankündigung der Handels-Schließung werde dazu führen, dass die Geschäfte vor Ostern „regelrecht gestürmt“ werden, so Hofer. Der FPÖ-Chef fügte hinzu: „Wie das mit dem Grundsatz in der Pandemiebekämpfung - das Vermeiden von Kontakten - zusammenhängt, bleibt mir ein Rätsel.“