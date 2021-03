Arzl und Virgen: Ausreise-Testpflicht verlängert

Während die seit Freitag, 12. März, bestehende Testpflicht für die Gemeinden Haiming, Roppen und Matrei in Osttirol mit dem morgigen Donnerstag ausläuft, wird sie für die Gemeinden Arzl im Pitztal und Virgen bis 1. April verlängert. Das teilte das Land am Mittwoch mit. Grund ist das nach wie vor intensive Infektionsgeschehen in den Gemeinden.