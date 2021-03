Volle Glascontainer und Anschober „im Eck“

Beratungen im kleinen Kreis

Eigentlich hätte der Gipfel damit beendet sein können, aber es ging weiter. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich), Hans Peter Doskozil (Burgenland), Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Anschober (beide Grüne) berieten in einem Nebenraum über die weitere Vorgehensweise in der Ostregion. Anschober schlug Eintrittstests für den Handel, verlängerte Osterferien und strengere Grenzkontrollen vor - und blitzte ab. Die Zeit drängte, der Kanzler mahnte zur Pressekonferenz, so wurde ein weiterer Gipfel fixiert.