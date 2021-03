Regenbogenfahne ging in Vorarlberg in Flammen auf

Nachdem der Vatikan die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vergangene Woche abgelehnt hatte, haben die Pfarren in Hard und Feldkirch als Zeichen der Toleranz die Regenbogenfahnen gehisst. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Hard am Bodensee eine Regenbogenfahne angezündet, die auf dem mittleren von drei Fahnenmasten am Kirchplatz bei der Pfarre St. Sebastian aufgehängt gewesen war. Die Fahne wurde zerstört, die Schadenshöhe war vorerst unbekannt, berichtete die Polizei. Bereits in der Nacht auf Sonntag war am Kirchplatz von Feldkirch-Altenstadt eine Regenbogenfahne von einem Fahnenmast gestohlen worden.