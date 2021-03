Deutschland erteilt Impfstoff-Neuverteilung Absage

Deutschland ist gegen die von Österreich und anderen Ländern geforderte Neuverteilung von Corona-Impfstoffen in der Europäischen Union - und hat nun der Forderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz eine klare Absage erteilt. „Ich kann mich über diese Diskussion nur wundern“, sagte Europa-Staatssekretär Michael Roth (SPD) am Dienstag vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Es sei überrascht darüber, dass der Eindruck mangelnder Solidarität entstanden sei. „Wir haben hier ein sehr transparentes Verfahren“, fuhr Roth fort. Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler hat unterdessen hinsichtlich der Neuverteilung am Dienstag auf „Fairness und Solidarität“ gepocht.