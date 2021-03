EU-Plan sieht keine Extra-Dosen für Österreich vor

Der Streit um die Impfstoffverteilung in der Europäischen Union scheint in die nächste Runde zu gehen. Nachdem Österreich gemeinsam mit weiteren EU-Staaten kritisiert hatte, dass die gelieferten Impfdosen nicht exakt nach dem eigentlich vereinbarten Bevölkerungsschlüssel verteilt worden sind, nehmen in Brüssel nun Bestrebungen zu, die im Nachhinein ausverhandelten Ungleichheiten wieder zu korrigieren.