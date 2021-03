Twitter-Chef Jack Dorsey versteigerte ersten Tweet

Dorsey hatte seine erste Kurznachricht am 21. März 2006 geschrieben, sie lautet: „just setting up my twttr“ (etwa: „Ich richte gerade mein twttr ein“, wie die Plattform ursprünglich heißen sollte). Anfang März bot er sie als sogenanntes NFT (non-fugible token), dessen Echtheit mit der Blockchain-Datenkette der Krypto-Währung Etherium abgesichert wird, auf der Plattform Valuables zum Verkauf an.