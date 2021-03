Ernüchterndes Fazit zehn Jahre nach Volksbegehren

„Österreich darf nicht sitzen bleiben“, so lautete 2011 das Motto des Volksbegehrens. Heute zieht Androsch eine ernüchternde Bilanz und konstatiert: „Österreich ist sitzen geblieben.“ In den vergangenen Jahren habe es etwa mit der Wiedereinführung der verpflichtenden Ziffernnoten am Anfang der Volksschule oder der Vorverlegung der Kompetenzmessungen in die dritte Schulstufe sogar Rückschritte gegeben.