Manuel Feller: Heimische Gasthäuser statt Jamaika

Nach seinem zweiten Weltcup-Erfolg hat Ski-Rennläufer Manuel Feller am Sonntag rundum glücklich die Heimreise angetreten. „Ich glaube, mit allem, was im Herbst war, was in der Vorbereitung war, müssen wir mehr als zufrieden sein“, bekräftigte er nach dem Slalom-Sieg in Lenzerheide. Jetzt freue er sich auf die Sommerpause daheim, einen Jamaika-Urlaub werde es auch heuer nicht spielen: „Das lassen wir, bleiben wir in Österreich und unterstützen unsere Gastwirte ein bisschen.“