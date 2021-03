Heftiges Tauziehen um Viren-Filter in Schulen

Parteipolitisch umgekehrt

In Wien war es kürzlich parteipolitisch gerade umgekehrt. Dort brachten die Grünen einen Antrag ein, den Einbau von Luftfilteranlagen in Wiens elementaren Bildungseinrichtungen und Schulen in Auftrag zu geben. ÖVP und FPÖ unterstützen - anders als in Oberösterreich - diesen Antrag, SPÖ und Neos lehnten ihn mit ihrer Mehrheit aber ab. Dabei gäbe es laut Studien wirklich gute Gründe für solche Luftfilteranlagen.