Frau an Spitze der Evangelischen Pfarrgemeinden

„Krone“:Sie wurden 1963 in Hermannstadt in Rumänien geboren. Wie kamen Sie nach Oberösterreich?

Bauinger: Ich bin 1989 nicht etwa wegen der Revolution, sondern durch Heirat hierhergekommen.Heute lebe ich in Neuhofen an der Krems, bin verwitwet und habe zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind.