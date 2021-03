Wetterphänomen legte Welser Autobahn lahm

Ab Mittwoch wärmer

Aber warum ist das so? Auch das weiß Haslhofer: „Durch die arktische Luftströmung, die wir derzeit in Oberösterreich haben, ist die Luft in der Höhe sehr kalt. Wenn sich der Boden etwas erwärmt, wird sofort Energie transportiert.“ Besserung ist in Sicht: „Am Mittwoch dreht die Höhenströmung auf Südwest und die Zufuhr deutlich wärmerer Luft beginnt“, so Manfred Spatzierer von der Unwetterzentrale.