„Sie war mein einziges Kind“

In den ersten Impfplänen noch nicht priorisiert

Tatsächlich waren Menschen mit Behinderung in den ersten Impfplänen nicht priorisiert. Das wurde erst kürzlich nachgeschärft. „Menschen mit Trisomie 21 erhalten die Impfung in der ersten Phase des Impfplans“, so das Gesundheitsministerium. Am 9. März wurde mit den Impfungen bei Jugend am Werk begonnen. Mitte März, heißt es von der Stadt Wien, werden bei Personen mit Behinderungen sowie bei Behinderteneinrichtungen die ersten Teilimpfungen abgeschlossen sein. Für Claudia Oberbauer ist das zu spät. Sie starb am 14. März.