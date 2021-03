Neue Aktion: Wien muss raus aus dem Asphalt!

Schienen, Leitungen, Tiefparkgaragen, es gibt unzählige Ausreden, warum sich kein Baum in die Asphaltwüsten verirren kann. Die Anrainer leben in dieser Hitzefalle, in der Natur keine Überlebenschance hat. Was ist in den vergangenen Jahren passiert? Nichts - da haben die Bewohner eben Pech gehabt.

Andere Städte aber machen es vor: Es gibt Begrünungen abseits von Bäumen und Hausfassaden. Die „Krone“ und die Stadt wollen von unseren Lesern wissen: Was sind Ihre Ideen? Um es kurz zu machen: Mindestens ein Siegerprojekt aus der „Krone“- Familie wird auf einem der grauen Plätze umgesetzt!