Liensberger: „Alles hat sich so leicht angefühlt“

Katharina Liensberger geht mit einer komfortablen Führung in den zweiten Durchgang des Weltcup-Finalrennens in Lenzerheide und hat damit Slalom-Kristall unmittelbar vor Augen. Wenn Petra Vlhova bei einem Liensberger-Sieg maximal Dritte wird, hätte die Vorarlbergerin die kleine Kugel gewonnen. Druck verspührt die Vorarlbergerin aber nicht. Ganz im Gegenteil! Sie verriet nach dem ersten Lauf: „Es hat sich alles so leicht angefühlt.“