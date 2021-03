„Klimafreundliches Verhalten soll belohnt werden“

Es wird kein Selbstläufer werden, aber es braucht einen festgeschriebenen Weg. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. So soll die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas minimiert und im besten Fall vermieden werden. Lukas Hammer (Grüne) will ab der kommenden Woche im Parlament mit einer entsprechenden Regierungsvorlage verhandeln. „Es braucht einen Weg. Den wollen wir auch gesetzlich festschreiben.“, so der überzeugte Klimaschützer.