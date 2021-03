Mit falscher Unterschrift Paket erschlichen

Laut Internet Ombudsstelle könnte es sich um eine Bestellung in fremdem Namen handeln. Täter spähen Daten von Personen aus und fingieren eine Bestellung in deren Namen. Mit einer extra angelegten E-Mail-Adresse, um Versanddetails zu erfahren. Oft werden Pakete an eine Abholstation umgeleitet oder von den Tätern vor der Haustür abgefangen.