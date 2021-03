Bereits jeder zehnte Europäer gegen Corona geimpft

Impfquote europaweit sehr unterschiedlich

Bezogen auf den Anteil der Geimpften bei den Betagten und Hochbetagten gibt es in Europa erhebliche Unterschiede. In Island sind bereits 97 Prozent der über 80-Jährigen gegen SARS-CoV-2 geimpft, in Malta und Irland immerhin 88,1 bzw. 84,2 Prozent. Österreich liegt mit 54,7 Prozent im Mittelfeld. In der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen sind hierzulande 10,8 Prozent geimpft. Ungarn bringt es in dieser Altersgruppe auf 48,7 Prozent, Litauen auf 31,6 Prozent.