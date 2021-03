Stadt Wien will mehr Senioren zum Impfen bewegen

Wien war zuletzt in die Kritik geraten, da dort im Bundesländer-Vergleich neben Niederösterreich die Durchimpfung der älteren Bevölkerung am geringsten sei. Die Stadt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass 18 Prozent der Wiener Impfdosen an Personen gehen würden, die nicht in Wien leben, aber hier arbeiten.