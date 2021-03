Wien verschiebt nicht dringende Operationen

Weil die Zahl der Corona-Infektionen wieder stetig steigt - am Freitag wurde zum dritten Mal in Folge ein neuer Höchstwert in diesem Jahr verzeichnet -, ist in den städtischen Krankenhäusern in Wien nun begonnen worden, nicht dringende und planbare Operationen an Ordens- oder Privatspitäler auszulagern. Wo dies nicht möglich ist, werden Termine verschoben - „noch nicht in großem Stil, aber die stärkere Dynamik im Infektionsgeschehen zwingt uns jetzt dazu, Maßnahmen zu ergreifen“, erläuterte Markus Pederiva vom Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV).