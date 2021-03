Nächster Höchstwert heuer: 3515 Neuinfektionen

Zum dritten Mal in Folge muss in Österreich ein neuer Corona-Neuinfektionswert in diesem Jahr verzeichnet werden: 3515 Personen steckten sich im 24-Stunden-Vergleich neu an (Stand: Freitag, 9.30 Uhr). 42 Menschen starben seit Donnerstagvormittag - damit ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 9000 angewachsen. Auf den Normalstationen mussten neun Patienten neu aufgenommen werden, elf schwer Erkrankte mehr müssen auf den Intensivstationen versorgt werden.