Patientenzahl steigt kontinuierlich nach oben

„Oberösterreich ist noch nicht so hart betroffen wie etwa Niederösterreich“, diagnostiziert Primar Bernd Lamprecht, Kepler Uniklinikum. „Dort ist die Lage bereits angespannter. Aber auch wir haben in den letzten Tagen steigende Zahlen.“ Derzeit werden 46 Intensivpatienten in Oberösterreich behandelt, eine ähnliche Anzahl gab es Mitte Jänner. Am 28. Februar waren es 16 gewesen. Damals lag die Zahl der 24-Stunden-Neuinfektionen in Oberösterreich aber auch bei 230 - am gestrigen Donnerstag wurden 479 neue Covid-Fälle im selben Zeitraum gemeldet. Am Mittwoch waren es 493, der heuer höchste 24-Stunden-Wert.