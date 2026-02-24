In Spitälern droht Streik: Heute wird verhandelt

Für den 3. März liegt bereits ein Streikbeschluss vor – für den Fall, dass es bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen der Ordensspitäler auch dieses Mal kein Ergebnis gibt. Kommt es zu keiner Annäherung bei der Reduktion der Wochenarbeitszeit und keinem Gehaltsplus, ist ein Arbeitskampf auf der Straße fix. Für die acht Ordenskliniken wäre das eine organisatorische Herausforderung – und für die Patienten ein großes Ärgernis: Im Fall eines Streiks müssten erneut geplante Operationen verschoben werden. Für viele Patienten wäre das eine schlimme Nachricht, sind doch schon jetzt die Wartezeiten für Eingriffe etwa bei Hüfte oder Knie sehr lang.