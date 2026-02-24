In Spitälern droht Streik: Heute wird verhandelt

Heute ab 9 Uhr geht es in Wels in die sechste Verhandlungsrunde für die Ordensspitäler. Bleibt eine Einigung bei Arbeitszeit und Gehalt aus, droht am 3. März der Streik. 3700 Mitarbeiter lehnen das Angebot ab – geplante Operationen könnten erneut verschoben werden.
Für den 3. März liegt bereits ein Streikbeschluss vor – für den Fall, dass es bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen der Ordensspitäler auch dieses Mal kein Ergebnis gibt. Kommt es zu keiner Annäherung bei der Reduktion der Wochenarbeitszeit und keinem Gehaltsplus, ist ein Arbeitskampf auf der Straße fix. Für die acht Ordenskliniken wäre das eine organisatorische Herausforderung – und für die Patienten ein großes Ärgernis: Im Fall eines Streiks müssten erneut geplante Operationen verschoben werden. Für viele Patienten wäre das eine schlimme Nachricht, sind doch schon jetzt die Wartezeiten für Eingriffe etwa bei Hüfte oder Knie sehr lang.
„Verbesserung nötig, um Beruf weiter auszuüben“
Wie angespannt die Lage ist, zeigt eine Befragung, die von 11. bis 18. Februar lief. 3700 Mitarbeiter wurden laut Gewerkschaft über Teamdelegierte eingebunden. Das Ergebnis: 80 Prozent lehnen das bisherige Angebot der Arbeitgeber ab. Trotz „massiver Einflussnahme und Druck aus der Geschäftsführung“ sei das Votum eindeutig ausgefallen, heißt es von der Gewerkschaft vida.
Direkt von den Verhandlern auf Arbeitnehmerseite angesprochen wird auch die Landespolitik, allen voran LH Thomas Stelzer und seine Vize, Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP): In einem Schreiben betonen die Gewerkschafter, dass die Verhandlungen schon mehr als fünf Monate dauern würden – siehe Ausriss unten. Gefordert werden Verbesserungen, „die dringend nötig wären, um den Beruf weiter in derselben Form ausüben zu können“. Die Verhandlungen finden in Wels statt und beginnen um 9 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.