Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frist endet Ende März

Verein bietet für altes Stadttheater 50.000 Euro

Oberösterreich
24.02.2026 12:14
Der Verein „Haus der Verantwortung“ zeigt Interesse am ehemaligen Braunauer Stadttheater.
Der Verein „Haus der Verantwortung“ zeigt Interesse am ehemaligen Braunauer Stadttheater.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Braunau steht das ehemalige Theater seit vielen Jahren leer. Nun bietet der Verein „Haus der Verantwortung“ für das 400 Jahre alte Gebäude der Stadt rund 50.000 Euro. Nach einem einem teuren Umbau soll ein Bildungszentrum entstehen. Das „Schnäppchen“ sorgt im Rathaus für Diskussionsstoff. 

0 Kommentare

Einst Kapuzinerkirche, dann Waffenlager, später Schlachthaus sowie Stadttheater und zuletzt Corona-Teststraße: Auf turbulente 400 Jahre kann das Gebäude in der Braunauer Theatergasse 7 zurückblicken. Nun bahnt sich womöglich das nächste Kapitel an. Der Verein „Haus der Verantwortung“ mit dem Wiener Diplomingenieur Eduard Schmiege an der Spitze hat der Stadt ein Angebot bis Ende März gelegt. Aus dem seit Jahren leer stehenden Objekt soll ein „internationales Bildungszentrum“ werden.

Gebäude wird auf 400.000 Euro geschätzt
Als Verhandlungsbasis wird ein Kaufpreis von 50.000 Euro brutto vorgeschlagen. Was bei einem geschätzten Wert von 400.000 Euro eigentlich nach einem Schnäppchen klingt, erweist sich als interessante Option für die Stadt. „Angesichts des baulichen Zustands sowie der bestehenden Auflagen des Bundesdenkmalamts ist das ein fairer Preis“, stellt der Verein klar.

Für den mehrjährigen Umbau bis zur geplanten Eröffnung 2030 werden die Kosten auf fünf Millionen Euro geschätzt. Die jährlichen Betriebskosten für den Bildungs-, Forschungs- und Begegnungsort beziffert der Verein mit einer Million Euro. Ausdrücklich festgehalten wird, dass sich die Stadt im Falle eines Verkaufs in keinster Weise an Kosten beteiligen muss.

Zitat Icon

Die zuständigen Ausschüsse werden sich mit dem Angebot befassen. Den Entscheidungen will ich nicht vorgreifen. 

Johannes Waidbacher, Braunauer Bürgermeister

„Dieses Finanzierungsmodell wurde Bürgermeister Johannes Waidbacher bereits mehrfach persönlich vorgeschlagen, bislang jedoch ohne formelle Zu- oder Absage“, wartet Schmiege gespannt auf eine Antwort aus dem Rathaus. Stadtchef Waidbacher gibt sich bedeckt: „Die zuständigen Ausschüsse werden sich damit befassen. Den Entscheidungen will ich nicht vorgreifen.“M.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.02.2026 12:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Oberösterreich
Kreativer Trend
„Zeichnen lernt man mit bunten Flecken von selbst“
Frist endet Ende März
Verein bietet für altes Stadttheater 50.000 Euro
Genehmigung gekippt
Jetzt Leichtöl bei Mollner Probebohrung entdeckt
Was kostet die Schule?
Eltern beklagen teure Bildung der Kinder
Unternehmen ist pleite
Tankkarten-Firma hat zwölf Millionen Euro Schulden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf