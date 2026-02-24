Verein bietet für altes Stadttheater 50.000 Euro

Einst Kapuzinerkirche, dann Waffenlager, später Schlachthaus sowie Stadttheater und zuletzt Corona-Teststraße: Auf turbulente 400 Jahre kann das Gebäude in der Braunauer Theatergasse 7 zurückblicken. Nun bahnt sich womöglich das nächste Kapitel an. Der Verein „Haus der Verantwortung“ mit dem Wiener Diplomingenieur Eduard Schmiege an der Spitze hat der Stadt ein Angebot bis Ende März gelegt. Aus dem seit Jahren leer stehenden Objekt soll ein „internationales Bildungszentrum“ werden.