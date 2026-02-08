Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Schwimmerin Marie Sageder.
„Dass ich nominiert wurde, ist eine sehr große Ehre, es zeigt, dass meine harte Arbeit gesehen wird“, sagt Marie Sageder über die TopTalent-Wahl der „Krone“. Dass die 18-jährige Schwimmerin mehr als nur ein Talent ist, stellte sie aber in ihrer jungen Karriere bereits eindrucksvoll unter Beweis. Zumal nach ihren acht Meistertiteln bei den Junioren letztes Jahr die ersten Staatsmeistertitel (50 m Freistil, 50 m Brust, 4x50 m Freistil und Lagen Mixed Staffel) in der Allgemeinen Klasse folgten.
Erste EM als Ziel
Geht es nach der ehrgeizigen „Gold-Marie“, darf es in diesem Tempo auch gerne weitergehen, peilt sie heuer ihre erste Europameisterschaft bei den Erwachsenen an. „Mir fehlen nur noch drei Zehntel auf die 50 Meter Kraul, ich bin ganz knapp am Limit dran“, so die ASV-Linz-Schwimmerin. Zuvor steht für sie aber noch ein weiterer Meilenstein im Leben an, sie absolviert heuer im Leistungs-BORG in Linz die Matura.
Druck ist kein Problem
Druck verspürt sie deshalb aber keinen! „Das zeichnet mich sicher aus, ich kann sehr gut unter Druck meine Leistung abrufen. Das liegt mir einfach, damit hatte ich noch nie Probleme. Mit der langjährigen dualen Belastung fällt es mir aber jetzt noch leichter“, so Marie, die neben dem Unterricht acht Schwimmtrainings zu je zwei Stunden und drei Krafttrainings zu je eineinhalb Stunden in der Woche hat.
„Viele verstehen es nicht, aber es hilft mir einfach, meinen Kopf freizubekommen und es macht mir ganz tief drinnen einfach nur Spaß“, betont die „Wassernixe“, die ursprünglich vom Triathlon kommt, sich schlussendlich aber fürs Schwimmen entschied. „Das Wasser ist einfach mein Element, auch meinen Urlaub verbringe ich am liebsten am Meer!“
