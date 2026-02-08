Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“

Druck ist kein Problem

Druck verspürt sie deshalb aber keinen! „Das zeichnet mich sicher aus, ich kann sehr gut unter Druck meine Leistung abrufen. Das liegt mir einfach, damit hatte ich noch nie Probleme. Mit der langjährigen dualen Belastung fällt es mir aber jetzt noch leichter“, so Marie, die neben dem Unterricht acht Schwimmtrainings zu je zwei Stunden und drei Krafttrainings zu je eineinhalb Stunden in der Woche hat.