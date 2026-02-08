Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TopTalent Schwimmen

Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“

Toptalent
08.02.2026 00:01
Marie Sageder ist am Weg zur Spitze.
Marie Sageder ist am Weg zur Spitze.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Schwimmerin Marie Sageder.

0 Kommentare

„Dass ich nominiert wurde, ist eine sehr große Ehre, es zeigt, dass meine harte Arbeit gesehen wird“, sagt Marie Sageder über die TopTalent-Wahl der „Krone“. Dass die 18-jährige Schwimmerin mehr als nur ein Talent ist, stellte sie aber in ihrer jungen Karriere bereits eindrucksvoll unter Beweis. Zumal nach ihren acht Meistertiteln bei den Junioren letztes Jahr die ersten Staatsmeistertitel (50 m Freistil, 50 m Brust, 4x50 m Freistil und Lagen Mixed Staffel) in der Allgemeinen Klasse folgten.

Erste EM als Ziel
Geht es nach der ehrgeizigen „Gold-Marie“, darf es in diesem Tempo auch gerne weitergehen, peilt sie heuer ihre erste Europameisterschaft bei den Erwachsenen an. „Mir fehlen nur noch drei Zehntel auf die 50 Meter Kraul, ich bin ganz knapp am Limit dran“, so die ASV-Linz-Schwimmerin. Zuvor steht für sie aber noch ein weiterer Meilenstein im Leben an, sie absolviert heuer im Leistungs-BORG in Linz die Matura.

Marie Sageder (M.) räumte schon groß ab.
Marie Sageder (M.) räumte schon groß ab.(Bild: GEPA)

Druck ist kein Problem
Druck verspürt sie deshalb aber keinen! „Das zeichnet mich sicher aus, ich kann sehr gut unter Druck meine Leistung abrufen. Das liegt mir einfach, damit hatte ich noch nie Probleme. Mit der langjährigen dualen Belastung fällt es mir aber jetzt noch leichter“, so Marie, die neben dem Unterricht acht Schwimmtrainings zu je zwei Stunden und drei Krafttrainings zu je eineinhalb Stunden in der Woche hat.

„Viele verstehen es nicht, aber es hilft mir einfach, meinen Kopf freizubekommen und es macht mir ganz tief drinnen einfach nur Spaß“, betont die „Wassernixe“, die ursprünglich vom Triathlon kommt, sich schlussendlich aber fürs Schwimmen entschied. „Das Wasser ist einfach mein Element, auch meinen Urlaub verbringe ich am liebsten am Meer!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.141 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
112.945 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Wirtschaft
„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“
97.424 mal gelesen
Ein Schmalzbrot um 14,50 Euro und Cappuccino um 8,70 Euro – Wucherpreise in der Gastronomie ...
Mehr Toptalent
TopTalent Schwimmen
Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“
TopTalent Gewichtheben
Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel
TopTalent Segeln
Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt
TopTalent Rudern
Modellathlet, Harvard-Student und Wettkampftyp
TopTalent Eishockey
„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf