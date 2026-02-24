Hygiene-Alarm! Das sorgt jetzt für Aufregung

Sinnbildlich für die südliche Landstraße

Passanten bietet sich nicht zu selten ein Bild, das viele Linzer als sinnbildlich für die Probleme im südlichen Abschnitt sehen: Früher waren es etwa meterhoch gestapelte Paletten und Kisten, die den Gehsteig verengten, jetzt sind es meist Unmengen an Verpackungsmaterial und Kartons. Im vergangenen Sommer kam es unter anderem zur Anzeige wegen nicht genehmigter Holzpalettenkörbe und ungeschützt gelagerter Waren im Freien.