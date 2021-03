Ist Ernst August der Punk der Aristokratie?

„Krone“: Wie haben Sie Ihre Liebe für historische Figuren und alte Zeiten entdeckt?

Michaela Lindinger: Schon in der Schulzeit hatte ich Ferialjobs als Vermittlerin im Schlossmuseum und bei den Landesausstellungen in Oberösterreich. Ich studierte in Wien und habe dann mehrere Ausstellungen, darunter eine über Kaiserin Elisabeth, mitgestaltet. Dann ging eine Kollegin in Pension und ich wurde im Wien Museum für die Porträtsammlung zuständig.