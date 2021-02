Ernst August von Hannover drohen drei Jahre Haft!

Ernst August von Hannover muss sich am 23. März vor dem Landesgericht Wels verantworten, gab das Gericht am Donnerstag via Presseaussendung bekannt. Dem Welfenprinzen wird vorgeworfen, er habe sich fahrlässig in einen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.