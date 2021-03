AstraZeneca wirkt kaum gegen Südafrika-Variante

Anfang Februar hat Südafrika die Impfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers AstraZeneca ausgesetzt. Grund dafür war die Sorge, dass dieses nur eine geringe Wirksamkeit gegen die dort stark verbreitete Virusmutation mit sich bringt. In einer groß angelegten Studie haben Wissenschaftler nun die geringere Schutzrate auch in Zahlen gegossen - so beträgt diese gegen milde bis moderate Erkrankungen offenbar nur 10,4 Prozent.