Mann nach Reinfektion mit Mutation in Lebensgefahr

Fieber und Kurzatmigkeit bei erster Infektion

Der 58-jährige Asthmatiker sei im September positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und habe damals lediglich an Fieber und Kurzatmigkeit gelitten. Die Symptome hielten demnach nur wenige Tage an. Im Dezember wurde er dann zweimal negativ getestet und galt als genesen. Im Jänner musste er jedoch erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Folge wurde er positiv auf die südafrikanische Virus-Variante getestet.