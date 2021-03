Herpesvirus in Tirol: Drei Pferde gestorben

Weltcupfinale in Göteborg abgesagt

Unterdessen hat der Weltreiterverband FEI das Weltcupfinale der Spring- und Dressurreiter im schwedischen Göteborg abgesagt. Auch die Turniersperre für den Reitsport in Europa wurde bis 11. April verlängert. Der österreichische Pferdesportverband OEPS schloss sich dieser Empfehlung an, die Pferde bleiben auch hierzulande bis 11. April in ihren Heimatstallungen. Auch Kurse und Lehrgänge sind abgesagt.