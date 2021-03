Pferdevirus erreicht Österreich: 14 Fälle in Tirol

Sämtliche Turniere abgesagt

Der Internationale Pferdesportverband FEI hatte bereits kurz nach dem Ausbruch in Spanien alle Turniere auf dem europäischen Kontinent abgesagt, Österreichs nationaler Verband OEPS war der Empfehlung gefolgt. Seit Anfang März befindet sich der Pferdesport in Österreich quasi im „Voll-Lockdown“, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Wobei dazu gesagt werden muss, dass zuletzt lediglich Spitzensportler bei den Reitturnieren startberechtigt waren, der Amateursport liegt in Folge der Corona-Pandemie sowieso seit geraumer Zeit auf Eis.